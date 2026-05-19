Marche sempre più in crisi | persi 33mila occupati e 5mila imprese in 15 anni crollano manifattura e tessile-calzaturiero

Negli ultimi quindici anni, le Marche hanno registrato una diminuzione di circa 33mila posti di lavoro, con un calo di oltre 36mila occupati nel settore della manifattura. Parallelamente, sono state chiuse circa 5mila imprese nella regione. Le aree più colpite sono i settori della manifattura e del tessile-calzaturiero, che hanno subito i cali più significativi. I dati mostrano un peggioramento della situazione industriale rispetto al passato, evidenziando un trend di contrazione protratto nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui