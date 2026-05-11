Chiara Ferragni ha condiviso sui social una foto con il suo nuovo compagno, José Hernandez, manager colombiano, durante il suo trentanovesimo compleanno in una villa sul lago di Como. Nella didascalia, la influencer ha scritto che il suo fidanzato è stato presentato ufficialmente alla famiglia, includendo madre, sorelle e amici più stretti. La coppia si era già vista in pubblico in precedenza, ma questa è la prima immagine ufficiale insieme.

Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma arriva direttamente dai social. Chiara Ferragni ha pubblicato per la prima volta una foto insieme al nuovo compagno, il manager colombiano José Hernandez, in occasione del suo trentanovesimo compleanno festeggiato in una villa sul lago di Como. Lo scatto, pubblicato in una stories inizialmente da lui e poi ricondiviso dall’imprenditrice sempre nelle sue stories, mostra la coppia sorridente e complice davanti alla torta. Nessuna dichiarazione pubblica, ma una foto accompagnata dall’emoj di un cuore rosso, sufficiente a segnare di fatto la prima uscita ufficiale della nuova relazione. “Lo ha presentato in famiglia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La prima foto insieme di Chiara Ferragni con il fidanzato José Hernandez: “Lo ha presentato in famiglia. Alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti”

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La coppia era già stata immortalata al mare, a Forte dei Marmi: adesso, nelle story condivise dall’imprenditrice relative al suo 39esimo compleanno, ecco il primo scatto Instagram insieme al compagno. Tra una fetta di torta e uno sguardo complice x.com

Siete mai andati a scuola con qualcuno che poi è diventato una celebrità?? Com’erano a scuola?? reddit