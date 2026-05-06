Una coppia è stata fotografata durante una giornata al mare a Forte dei Marmi. La donna ha presentato ufficialmente il suo partner alla famiglia, tra cui la madre, le sorelle e alcuni amici stretti. Le immagini mostrano i due insieme, mentre si godono il sole e la spiaggia. Nessun dettaglio su eventuali eventi o dichiarazioni ufficiali è stato reso noto in questa occasione.

Con Chiara Ferragni e Josè Hernandez c’erano anche i figli di lei, Leone e Vittoria, che si sono divertiti a giocare in spiaggia. I loro vicini di ombrellone erano Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, che si stavano godendo a loro volta un primo weekend di sole al mare con i figli. L'imprenditrice ha presentato il fidanzato agli amici, e le due coppie si sono fermate insieme a parlare sulla spiaggia. Sono ormai lontani i tanti mesi complicati che Chiara Ferragni ha vissuto, tra le vicende giudiziarie (che si sono concluse bene) e la separazione dall'ex marito Fedez. L’imprenditrice e il compagno, che negli ultimi mesi è diventato una presenza stabile nella sua vita, avrebbero anche fatto un viaggio insieme in Namibia, descritto come una sorta di «luna di miele anticipata».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni e Josè Hernandez: «Lo ha presentato in famiglia, alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti»

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