La Lega rilancia il permesso di soggiorno a punti per gli stranieri | chi perde crediti rischia l'espulsione
La Lega propone un permesso di soggiorno a punti per gli stranieri con più di 14 anni, prevedendo la possibilità di espulsione in caso di perdita di crediti. La proposta si inserisce tra gli emendamenti al decreto sulla giustizia e sulla migrazione in discussione nelle commissioni del Senato. La misura mira a collegare il soggiorno legale a un sistema di valutazione basato sui crediti accumulati. La proposta non è ancora stata approvata e resta in fase di discussione.
Tra gli emendamenti al dl su giustizia e migrazione all'esame delle commissioni in Senato spunta la proposta della Lega di un "permesso di soggiorno a punti" per gli stranieri con più di 14 anni. Chi non raggiunge un numero di crediti adeguato rischia la perdita del permesso di soggiorno, il mancato ottenimento della cittadinanza italiana, o addirittura l'espulsione. Ecco cosa prevede. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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