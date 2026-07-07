La Lega rilancia il permesso di soggiorno a punti per gli stranieri | chi perde crediti rischia l'espulsione

Notizia in breve

La Lega propone un permesso di soggiorno a punti per gli stranieri con più di 14 anni, prevedendo la possibilità di espulsione in caso di perdita di crediti. La proposta si inserisce tra gli emendamenti al decreto sulla giustizia e sulla migrazione in discussione nelle commissioni del Senato. La misura mira a collegare il soggiorno legale a un sistema di valutazione basato sui crediti accumulati. La proposta non è ancora stata approvata e resta in fase di discussione.