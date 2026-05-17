Lega Salvini | ‘Revoca permesso di soggiorno per chi delinque’

Da ildifforme.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario della Lega ha annunciato che proporrà di revocare il permesso di soggiorno a chi viene condannato per reati. La proposta nasce dalla volontà di rafforzare le misure contro la criminalità e di garantire un intervento più severo nei confronti di chi viola le norme. La misura dovrebbe coinvolgere persone già condannate o in attesa di giudizio per determinati reati, con l’obiettivo di limitare l’ingresso o la permanenza sul territorio di soggetti ritenuti pericolosi.

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Il segretario della Lega ritiene che sia un gesto di generosità e fiducia da parte del popolo italiano accogliere un immigrato; tuttavia, se questa fiducia viene tradita, l'espulsione dovrebbe diventare inevitabile Al centro delle discussioni in materia di sicurezza e immigrazione spicca l’iniziativa diMatteo Salvini, segretario dellaLega, cheha affidato a un gruppo di giuristied esperti ilcompito di tradurre in azioni concretealcune proposte formulate dagli europarlamentari della Lega. Tra le misure più rilevanti emergel’intenzione di introdurre un sistemaispirato almodello della patente a punti, applicatoai permessi di soggiorno. Questo meccanismo prevederebbe larevoca automatica del diritto a rimanere sul territorio italianoper gli stranieriresponsabili di reati gravi, con conseguenteespulsione immediata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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