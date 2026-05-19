L'idea di Salvini su permesso di soggiorno e cittadinanza a punti non sta in piedi | un giurista la smonta

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente dichiarazione di un giurista ha messo in discussione la validità dell’idea del leader leghista di introdurre un sistema di permesso di soggiorno e cittadinanza basato su punti. Nel frattempo, a Modena, si è verificato un episodio che ha portato il politico a riproporre, senza basi giuridiche solide, la proposta di revocare i permessi e la cittadinanza a chi commette reati. Questa proposta ha suscitato critiche e commenti di esperti legali che ne hanno evidenziato le carenze.

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La tentata strage a Modena ha permesso a Matteo Salvini di rilanciare - a sproposito - la proposta leghista di revocare il permesso di soggiorno e anche la cittadinanza a chi commette reati. Fanpage.it ha chiesto ad Antonio Marchesi, giurista esperto di diritti umani, di commentare l'iniziativa e spiegare perché contrasta il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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