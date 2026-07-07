La Juve chiude l’organigramma | Massara Chief Football Officer

Da sport.quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club ha annunciato ufficialmente la nomina di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer. La decisione chiude l’organigramma della squadra, con l’incarico assegnato a Massara, che entrerà a far parte della dirigenza. La comunicazione è stata resa nota oggi, con l’obiettivo di rafforzare la struttura tecnica e gestionale del team. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’incarico o sui programmi futuri del club.

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Torino, 7 luglio 2026 – Giovanni Carnevali piazza il colpo e chiude l’organigramma della nuova Juventus a guida italiana. Dentro Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer del Club. Massara e Carnevali saranno dunque gli artefici del nuovo corso bianconero e i pilastri delle prossime strategie di mercato, infatti lo stesso club bianconero, nella nota che ha ufficializzato l’arrivo del dirigente, ha specificato che ‘Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile’. Insomma, è la rivoluzione impartita da Elkann per ridare alla Juventus trofei e blasone, soprattutto dopo l’ultima stagione che ha visto mancare l’accesso alla Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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