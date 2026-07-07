juventus massara nuovo chief football officer

Frederic Massara è stato nominato nuovo Chief Football Officer della Juventus. In passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo in Milan e Roma. La nomina è stata annunciata dall’amministratore delegato della società.

Innesto nella dirigenza della Juventus. L’ex direttore sportivo di Milan e Roma Frederic Massara è stato scelto dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali come Chief Football Officer. Come si legge in un comunicato, «Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director». Nuove nomine nel Leadership Team del Club https:t.coyBoA1fprao pic.twitter.comPEmiQcLoaJ — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2026 Chi è Massara, ex dirigente di Milan e Roma. Massara riparte dalla Juventus a poco più di un mese dall’addio alla Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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