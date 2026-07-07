La foca monaca avvistata nell’area protetta di Punta Campanella l’emozione dei sub | perché è un evento sempre meno raro – Il video

Una foca monaca è stata avvistata nell’area marina protetta di Punta Campanella, questa volta a Massa Lubrense. È il secondo avvistamento in pochi giorni nella stessa zona. Il video dell’evento mostra l’animale nuotare vicino alla costa. La presenza della foca monaca in questa area si verifica più frequentemente rispetto al passato. Sub e appassionati hanno assistito all’evento, che si ripete con maggiore frequenza negli ultimi mesi.

Nuovo avvistamento della rara foca monaca nell’ area marina protetta di Punta Campanella, in penisola sorrentina, questa volta a Massa Lubrense. L’esemplare è stato ripreso proprio in zona rossa, il livello di tutela più alto dell’area, mentre cattura e divora una preda, forse una musdea, in un tratto di mare dove pesca e attività umane sono vietate, con l’unica eccezione delle immersioni autorizzate. A immortalare la scena sono stati i subacquei del Centro Immersioni Torre del Greco, al termine di un’escursione nei fondali. «Un momento incredibile, all’inizio abbiamo pensato a un delfino», racconta a Repubblica Franco Roma che era al timone dell’imbarcazione. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Una Foca monaca avvistata nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella

Notizie e thread social correlati

Massa Lubrense, una foca monaca a caccia nella acque di Punta Campanella: il video dei diportistiIl 5 luglio, nel mare di Punta Campanella, una foca monaca è stata avvistata dai diportisti, che hanno filmato il mammifero mentre nuotava nell’acqua...

Una foca monaca a caccia nel mare di Punta CampanellaUna foca monaca è stata avvistata nel mare di Punta Campanella ieri, domenica 5 luglio.

Temi più discussi: Foca monaca a caccia nell'area marina protetta: a Punta Campanella il ritorno dopo un secolo; Avvistata una foca monaca a Punta Campanella; Foca monaca, nuovo avvistamento a Punta Campanella: il video mentre caccia nell'area marina protetta; Il pasto della foca monaca a pelo d'acqua: eccezionale avvistamento nella penisola sorrentina.

rainews.it/tgr/campania/v… Sensazionale avvistamento di una foca monaca all'interno dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, lungo le coste della Campania. E' stata ripresa da un gruppo di sub autorizzati dall'Ente per un'immersione, mentre cacciava x.com

VIDEO/ Il pasto della foca monaca avvistata a Punta CampanellaSensazionale avvistamento all'interno dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, lungo le coste della Campania. E' stata ripresa da un gruppo di sub autorizzati dall'Ente per un'immersione, mentre ca ... rainews.it

Foca monaca avvistata mentre pesca nel mare di Punta CampanellaA caccia in piena zona rossa (a protezione integrale) nell'Area marina protetta di Punta Campanella. L'ultimo avvistamento, ieri mattina, della ... msn.com