una foca monaca a caccia nel mare di punta campanella

Una foca monaca è stata avvistata nel mare di Punta Campanella ieri, domenica 5 luglio. È la prima apparizione nel 2025 dopo diversi avvistamenti nel corso dell’anno. L’animale è stato osservato nuotare in acque agitate, con più esemplari segnalati in precedenza lungo la Penisola sorrentina. La presenza della foca è stata confermata da testimoni e fototrappole installate nella zona. Nessuna interazione o intervento sono stati segnalati finora.

Nel mare un po' increspato di ieri (domenica 5 luglio) in Penisola sorrentina Ã¨ ricomparsa la foca monaca. Protagonista â?? presumibilmente con vari esemplari â?? di diversi avvistamenti nel corso del 2025. Il mammifero Ã¨ stato visto e filmato nella zona A, quella di riserva integrale, dellâ??Area marina di Punta Campanella, al largo di Massa Lubrense. Era a caccia, come testimoniano le immagini che la ritraggono con una preda in bocca e che sono state riprese dai sub del Centro Subacqueo di Torre del Greco, proprio al termine della loro escursione nei fondali. Â«Ã? un video bellissimo e significativo â?? commenta Pierluigi Capone, Direttore dellâ??area marina protetta â?? perchÃ© evidenzia quanto sia importante tutelare integralmente alcune zone. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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Foca monaca avvistata nel mare di Punta Campanella

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