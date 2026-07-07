La Fia svela il futuro dei motori in F1 | saranno 8 cilindri realizzati da costruttore indipendente
A partire dal 2031, i motori di Formula 1 torneranno a essere otto cilindri, secondo quanto annunciato dalla Federazione internazionale. La decisione prevede che i nuovi propulsori siano prodotti da costruttori indipendenti, eliminando le attuali unità ibride. La scelta segna un cambiamento radicale rispetto alle tecnologie adottate negli ultimi anni, con l'obiettivo di riavvicinare le vetture a motori più semplici e tradizionali.
Ritorno al futuro. Lo diciamo sempre, ma nel caso della Formula 1 è proprio vero. Dopo anni di turbo ibrido, batterie e power unit sempre più sofisticate, ora il Circus prepara la sua svolta: dal 2031 il Mondiale vuole voltare pagina e riportare in pista i V8. Niente nostalgia. E anche se il rombo in questo sport conta, conta eccome, è soprattutto una questione di costi, peso e regole. E ovviamente di potere. È l'era di Mohammed Ben Sulayem che si sta palesando. E avanza. L'imprenditore e magnate emiratino, presidente della Fia, sta lavorando a un progetto che può cambiare la Formula 1 anche al di là dell'aspetto tecnico. Il punto non è solo quale motore avranno le monoposto domani, ma chi lo controllerà e quanta influenza avranno i grandi costruttori sulle squadre clienti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ESCLUSIVA: Ferrari SVELA il 'Trucco' Segreto dei Motori Mercedes/Red Bull alla FIAnotizie di ferrari
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