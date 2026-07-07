Ritorno al futuro. Lo diciamo sempre, ma nel caso della Formula 1 è proprio vero. Dopo anni di turbo ibrido, batterie e power unit sempre più sofisticate, ora il Circus prepara la sua svolta: dal 2031 il Mondiale vuole voltare pagina e riportare in pista i V8. Niente nostalgia. E anche se il rombo in questo sport conta, conta eccome, è soprattutto una questione di costi, peso e regole. E ovviamente di potere. È l'era di Mohammed Ben Sulayem che si sta palesando. E avanza. L'imprenditore e magnate emiratino, presidente della Fia, sta lavorando a un progetto che può cambiare la Formula 1 anche al di là dell'aspetto tecnico. Il punto non è solo quale motore avranno le monoposto domani, ma chi lo controllerà e quanta influenza avranno i grandi costruttori sulle squadre clienti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Fia svela il futuro dei motori in F1: saranno 8 cilindri, realizzati da costruttore indipendente

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ESCLUSIVA: Ferrari SVELA il 'Trucco' Segreto dei Motori Mercedes/Red Bull alla FIAnotizie di ferrari

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