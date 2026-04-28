F1 rivoluzione motori 2026 | la FIA testa il nuovo sistema ADUO

La FIA sta attualmente sperimentando il nuovo sistema ADUO a Miami, destinato ai motori di Formula 1 a partire dal 2026. Questo sistema utilizza sensori per misurare la potenza generata dal motore, permettendo di stabilire i limiti di sviluppo per i diversi costruttori. La sperimentazione fa parte di un processo volto a regolamentare più efficacemente le prestazioni e le innovazioni tecniche nel campionato.

? Cosa sapere La FIA testa il sistema ADUO a Miami per i motori Formula 1 2026.. Il calcolo della potenza tramite sensori stabilirà i margini di sviluppo per i costruttori.. Miami ospita il ritorno della Formula 1 dopo cinque settimane di stasi, aprendo un fronte decisivo sul meccanismo ADUO per equilibrare le prestazioni dei motoristi nel 2026. Nicolas Tombazis, responsabile del reparto monoposto FIA, ha delineato le modalità tecniche e i tempi di valutazione del sistema di concessioni, che prevede una fase di monitoraggio durata circa un mese prima di produrre le prime indicazioni ufficiali. Parametri tecnici e rilevazione statistica della potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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RIVOLUZIONE F1 2026: LA GUIDA FACILE PER CAPIRE IL NUOVO MONDIALE DI FORMULA 1

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