F1 stop al ricatto dei brand | la FIA punta su motori low cost

La FIA ha annunciato l’intenzione di introdurre motori a basso costo nel campionato di Formula 1 a partire dal 2031. La proposta mira a limitare l’influenza dei marchi automobilistici sulle decisioni tecniche, riducendo i costi di sviluppo e produzione dei motori. Nikolas Tombazis, responsabile tecnico dell’organizzazione, ha spiegato che questa strategia si inserisce in un progetto più ampio di riforma del regolamento tecnico.

? Cosa sapere Nikolas Tombazis per la FIA punta su motori low cost per il 2031.. La strategia riduce il potere dei brand automobilistici sulle scelte tecniche del campionato.. Nikolas Tombazis, responsabile tecnico delle monoposto per la FIA, ha ribadito la necessità di proteggere la Formula 1 dalle fluttuazioni del mercato automobilistico, puntando su una riduzione dei costi per le future unità di potenza. La dichiarazione, emersa durante un confronto con i media in vista del Gran Premio di Miami, riflette una preoccupazione strategica condivisa anche dal CEO della categoria, Stefano Domenicali: l'organismo di governo non può permettersi di dipendere esclusivamente dalle decisionte dei costruttori per la sopravvivenza dello sport.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1, stop al ricatto dei brand: la FIA punta su motori low cost Notizie correlate Leggi anche: F1, FIA cambia regolamento motori dopo la Cina: le novità F1 2026: la FIA interviene sui motori per garantire più sicurezzaLa FIA ha avviato una serie di consultazioni tecniche per revisionare le normative sulle unità di potenza previste per il 2026, dopo che i primi...