Il Comune di Morbegno ha organizzato una serata dedicata agli artisti, ispirata alla cerimonia degli Oscar. Durante l’evento sono stati consegnati premi agli artisti locali, in una manifestazione che ha richiamato diverse personalità del settore culturale. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e ospiti, con momenti di premiazione e intrattenimento. L’evento segue altre manifestazioni promosse dal Comune, tra cui la premiazione di atleti l’anno precedente.

di Fulvio d’Eri La premiazione degli artisti in una serata da Oscar: il Comune di Morbegno, dopo aver premiato l’anno scorso i suoi atleti migliori, ha deciso quest’anno di dedicare un’analoga serata, una sorta di Notte degli Oscar, alle associazioni del territorio, agli artisti e ai musicisti che, con il loro impegno, il loro ingegno e le loro opere, hanno dato lustro alla città. La nottata, che si è tenuta all’Arengario davanti a un nutrito pubblico, è stata fortemente voluta dall’amministrazione Del Nero per rendere omaggio a quelle persone che, a fari spenti e quindi lontano dalle luci della ribalta, contribuiscono a dare vitalità a Morbegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa per gli artisti. Una Notte degli Oscar dedicati alla cultura

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La notte degli Oscar, vince Una battaglia dopo laltra

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