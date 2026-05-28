Heidy Cassini guida gli AAE Awards 2026 | tutti i vip attesi alla grande notte degli Oscar dell’Adult a Roma

Da notizieaudaci.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno si terrà a Roma la 34esima edizione degli Adult Entertainment Awards, organizzata dalla piattaforma Hard Channel. La serata sarà condotta da Heidy Cassini, che guiderà la premiazione. Sono attesi numerosi protagonisti del cinema per adulti, dello spettacolo e volti storici del settore. L’evento rappresenta un appuntamento annuale per il settore, con premi e riconoscimenti distribuiti durante la cerimonia. La manifestazione si svolgerà nella capitale italiana, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

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Il 4 giugno nella capitale la 34esima edizione degli Adult Entertainment Awards della piattaforma Hard Channel: attesi protagonisti dello spettacolo, del cinema per adulti e volti storici del settore. Roma si prepara a ospitare una delle serate più attese del panorama dell’intrattenimento per adulti italiano e internazionale. Giovedì 4 giugno 2026, dalle ore 22, andrà infatti in scena la 34esima edizione degli A.A.E. Awards Adult Entertainment, gli storici “ Oscar dell’Adult ” organizzati dalla piattaforma Hard Channel, giunti al loro 21esimo anno di attività. L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice de “Il Mondo di Atlantis”, il club... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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