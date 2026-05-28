Heidy Cassini guida gli AAE Awards 2026 | tutti i vip attesi alla grande notte degli Oscar dell’Adult a Roma

Notizia in breve

Il 4 giugno si terrà a Roma la 34esima edizione degli Adult Entertainment Awards, organizzata dalla piattaforma Hard Channel. La serata sarà condotta da Heidy Cassini, che guiderà la premiazione. Sono attesi numerosi protagonisti del cinema per adulti, dello spettacolo e volti storici del settore. L’evento rappresenta un appuntamento annuale per il settore, con premi e riconoscimenti distribuiti durante la cerimonia. La manifestazione si svolgerà nella capitale italiana, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.