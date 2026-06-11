Lo “Zibaldone” torna in Versilia per una notte per rendere omaggio alla festa dedicata alla musica italiana degli anni ’80 e ’90. L’evento si svolge a Massarosa l’11 giugno 2026. La serata ripercorre un periodo in cui la zona era ricca di locali e di attività di intrattenimento, con frequenti occasioni di svago ogni sera.

Massarosa, 11 giugno 2026 – Formidabili quegli anni a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta quando la Versilia era una riviera dove erano aperti tantissimi locali e dove ci si divertiva ogni sera. https:www.lanazione.itcultura-e-spettacolialessandro-ristori-lc4bv2zq Uno dei re della notte era Renzo Sacchetti, viareggino, che per 62 anni è stato alla guida di ritrovi che hanno fatto epoca. Uno di questi era il Victoria a Marina di Pietrasanta, sul mare tra la Bussola e il Seven Apples. Domani sera il tributo al mito degli anni ’80-’90 dedicato alla musica italiana. L’ex patron del Victoria: "È un’operazione amarcord che mi entusiasma" E fu proprio qui, al Victoria, che nacque una festa che in pochissimi mesi diventò clamorosamente di tendenza, facendo parlare tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo “Zibaldone” ritorna in Versilia per una notte, tributo alla festa cult degli anni ’80-’90 dedicata alla musica italiana

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