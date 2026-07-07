La Ferrari che vince ha un valore aggiunto | le sensazioni dei piloti contano più del simulatore

Durante la stagione 2026, la Ferrari ha adottato un approccio diverso, dando maggiore peso alle sensazioni dei piloti rispetto ai dati dei simulatori. Questa scelta ha portato a un cambiamento nelle dinamiche di sviluppo e nelle strategie del team. La decisione si concentra sull’importanza delle percezioni dirette dei piloti, rispetto alle analisi digitali e alla tecnologia computerizzata, per migliorare le prestazioni in gara.

Nel cuore tecnologico della Formula 1, dove i millesimi di secondo vengono scavati tra i bit dei supercomputer nelle factory dei team, la stagione 2026 della Ferrari sta in parte riscrivendo le gerarchie attraverso un ritorno alle origini: la centralità dell'uomo. Le vittorie di Lewis Hamilton a Barcellona e di Charles Leclerc a Silverstone non sono state soltanto dimostrazioni della forza della SF-26, ma anche il frutto di delicate valutazioni. umane: le intuizioni dei piloti sono tornate cruciali, in alcuni casi persino prevalenti sulla dittatura dei dati. Il successo di Leclerc nel GP di Gran Bretagna rappresenta l'esempio più recente di questa tendenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Hamilton (Ferrari) vince GP Barcellona (Catalunya): l'ultimo giro

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