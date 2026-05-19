Stefano Domenicali ha commentato il ruolo di un pilota nel campionato attuale, sottolineando il suo contributo positivo. Ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno a una storica pista, senza escludere eventuali sviluppi futuri. Inoltre, ha affermato che il marchio del costruttore automobilistico rimane un punto di riferimento nel settore. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle dinamiche attuali e sulle prospettive future, senza fare riferimenti specifici ad altri eventi o protagonisti.

Con la testa nel presente, ma con lo sguardo rivolto sempre al futuro. Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato (CEO) del Formula One Group, si è raccontato ai microfoni di Fantini Club, rubrica di approfondimento sportivo in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Claudio Fantini e Lorenzo Dallari, per offrire un’ampia panoramica sul mondo della Formula 1, movimento attualmente in totale stato grazia. In prima battuta, il nativo di Imola ha spiegato le ragioni del successo, sempre in crescita, di uno sport che vanta numeri sempre più elevati: “ Io credo che la ricetta per essere rilevanti in un mondo che dal punto di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Domenicali: “Antonelli ha un valore aggiunto. Ritorno di Imola? Mai dire mai. La Ferrari resta un riferimento”

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