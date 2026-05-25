Nel Gran Premio del Canada, la Ferrari ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative, con Charles Leclerc che ha concluso in quarta posizione e Lewis Hamilton in seconda. La gara ha visto la scuderia raccogliere più punti rispetto a quanto previsto, evidenziando un miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti. Hamilton ha concluso il circuito canadese in seconda posizione, rappresentando un risultato che potrebbe indicare un suo contributo più significativo rispetto al passato.

Il fine settimana di Montreal ha permesso alla Ferrari di ottenere un risultato di spessore. Il secondo posto di Lewis Hamilton e il quarto di Charles Leclerc nel GP del Canada rappresentano un bottino cospicuo, superiore alle attese e, verosimilmente, al potenziale della Rossa. Intanto, però, si prende quanto viene lasciato sul piatto da altri. In termini di prestazione pura, la SF-26 è rimasta la terza forza. Vicina alla McLaren, ma lontana dalla Mercedes. Poi, se una Freccia d’Argento si spezza (anzi, si spegne per colpa della batteria), una monoposto color Papaya fa la stessa fine e l’altra si trova impantanata a centro classifica a causa di una strategia completamente errata, allora, se non si commettono errori, si può “facilmente” salire di rango e occupare posizioni nobili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Ferrari raccoglie più del previsto nel GP del Canada. Lewis Hamilton finalmente vero valore aggiunto?

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