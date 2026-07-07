Alle 2 si gioca la sfida tra Stati Uniti e Belgio. Le formazioni ufficiali vedono Balogun tra i titolari per gli americani, mentre l’allenatore belga schiera De Ketelaere come punta accanto a Garcia. La formazione statunitense si dispone con un 3-4-2-1, con Freese in porta e difensori come Freeman e Richards. A centrocampo ci sono Robinson, Dest, Adams e Tillman, con McKennie e Pulisic nel reparto offensivo.

In testa c'è Christian Pulisic. (3-4-2-1) Freese; Freeman, Richards, Ream; Robinson; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Balogun. Ct. Pochettino. (4-2-3-1) Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, Thieleman, Lukebakio; De Ketelaere. Ct. Garcia. Seattle presa d'assalto. O meglio, la tenuta è da Apollo Creed. Lo splendido impianto di Seattle. C'è chi festeggia ancora il 4 luglio. All'esterno dello stadio di Seattle, abitualmente casa dei Seahawks Nfl. Il Belgio ha vinto gli ultimi sei incontri con gli Usa, compreso il 5-2 in amichevole dello scorso marzo. Le due nazionali si sono affrontate due volte anche ai Mondiali, con una vittoria per parte nell'edizione del 1930. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 2 Usa-Belgio, le ufficiali: Balogun nell'11 iniziale. Garcia con De Ketelaere punta

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