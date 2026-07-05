La FIFA ha deciso di revocare la squalifica a un attaccante degli Stati Uniti, rendendolo disponibile per la partita contro il Belgio. La sospensione, che lo aveva temporaneamente escluso dal torneo, è stata annullata prima dell’incontro decisivo dei quarti di finale dei Mondiali. L’atleta potrà quindi scendere in campo, offrendo una nuova opzione alla squadra per il match.

Colpo di scena verso i quarti di finale dei Mondiali, la FIFA revoca la squalifica a Balogun: l’attaccante degli Stati Uniti giocherà contro il Belgio. Clamoroso sviluppo al Mondiale 2026 in vista dell’ottavo di finale tra Stati Uniti e Belgio. La FIFA ha deciso di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, espulso durante il sedicesimo di finale contro la Bosnia per un intervento su Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’attaccante di proprietà del Monaco sarà quindi regolarmente a disposizione del ct Mauricio Pochettino per la sfida contro il Belgio, in programma nella notte italiana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Stati Uniti, clamorosa decisione della FIFA che sospende la squalifica di Balogun: sarà disponibile contro il Belgio

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