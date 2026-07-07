Secondo i media ucraini, il corpo di una donna sospettata di essere coinvolta nell’attentato a Monaco del 29 giugno è stato trovato vicino a Kiev. La donna era ritenuta collegata al tentato omicidio di un imprenditore ucraino ferito nell’esplosione avvenuta in Germania. Non ci sono ulteriori dettagli sulla causa della morte o sull’identità della sospettata. La notizia si basa su fonti di stampa locali, senza conferme ufficiali.

Il corpo della donna sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell’imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, rimasto ferito nell’esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Lo riferisce il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda citando le forze dell’ordine locali. Secondo le fonti, il cadavere è stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori riferiscono inoltre che Anastasiia Berezovska, cittadina ucraina di 39 anni, era rimasta fuori dall’Ucraina dal 22 marzo 2025 fino al 1° luglio 2026. Nell’ambito dell’inchiesta sarebbero già state arrestate due persone: un ufficiale in servizio della Direzione principale dell’intelligence militare ucraina (Gur) e un ex appartenente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato Monaco, secondo i media ucraini trovata morta la sospettata vicino a Kiev

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Attentato Monaco, ricercata l'ucraina Anastasia B: «Passata dall'Italia per fuggire in Svizzera»

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Temi più discussi: Monaco, attentatrice è passata in Italia per raggiungere la Svizzera; Attentato nel Principato di Monaco: ferito l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev con moglie e figlio; Attentato a Monaco, tre feriti: gravissimi l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la compagna. L'attentatore è fuggito in Francia; L'attentatrice di Monaco avvistata in Germania, è passata anche dall'Italia.

Una bomba è esplosa nel Principato di Monaco. 3 feriti, 2 in modo grave. È molto probabile che si tratti di un attentato, dice il capo del governo. Secondo fonti del Figaro l’obiettivo era un oligarca ucraino inviso sia a Kyiv che a Mosca. Di @giostuzzi x.com

Monaco: sospettato identificato nell'attentato all'oligarca ucraino reddit

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