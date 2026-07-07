Il corpo di una donna sospettata di aver partecipato all’attentato a Monaco è stato trovato vicino a Kiev. La donna, ritenuta coinvolta nel tentato omicidio di un imprenditore ucraino, è stata scoperta dai media locali. L’esplosione si è verificata il 29 giugno scorso, causando ferite all’imprenditore. La polizia ucraina sta conducendo le indagini e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Il corpo della donna sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell’imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, rimasto ferito nell’esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Lo riferisce il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda citando le forze dell’ordine locali. Secondo le fonti, il cadavere è stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori riferiscono inoltre che Anastasiia Berezovska, cittadina ucraina di 39 anni, era rimasta fuori dall’Ucraina dal 22 marzo 2025 fino al 1° luglio 2026. Nell’ambito dell’inchiesta sarebbero già state arrestate due persone: un ufficiale in servizio della Direzione principale dell’intelligence militare ucraina (Gur) e un ex appartenente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato Monaco, la sospettata trovata morta vicino a Kiev: l’annuncio dei media ucraini

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Attentato Monaco, secondo i media ucraini trovata morta la sospettata vicino a KievSecondo i media ucraini, il corpo di una donna sospettata di essere coinvolta nell’attentato a Monaco del 29 giugno è stato trovato vicino a Kiev.

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