La Difesa accelera sull' innovazione e la Nato sceglie Thales-Leonardo

La difesa europea intensifica gli investimenti in innovazione e modernizzazione militare. La Nato ha scelto un consorzio tra Thales e Leonardo per alcuni progetti strategici. Il governo italiano conferma la prosecuzione dei principali programmi di riarmo, con attenzione ai costi e al ritorno industriale. La strategia mira a rafforzare le capacità militari e a sviluppare nuove tecnologie, mantenendo un focus sul coinvolgimento industriale nazionale.

La difesa europea accelera sul fronte dell'innovazione tecnologica e della modernizzazione delle capacità militari, mentre il governo italiano ribadisce la volontà di proseguire i principali programmi di riarmo, pur con una maggiore attenzione ai costi e al ritorno industriale per il Paese. In questo contesto, la Nato Communication and Information Agency (Ncia) ha selezionato il consorzio Thales-Leonardo come fornitore di fiducia per sviluppare un sistema di comunicazione e informazione dispiegabile sicuro di nuova generazione destinato al Comando delle Forze speciali alleate (Sofcom). Una commessa che ha messo le ali al titolo italiano che ha chiuso in rialzo del 4,5% a 54,92 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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