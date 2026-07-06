cosa faranno leonardo e thales per le forze speciali nato i dettagli

La Nato ha affidato a un consorzio di Thales e Leonardo il compito di sviluppare nuovi sistemi di comunicazione e informazione per le forze speciali. Il progetto riguarda la creazione di una tecnologia avanzata destinata al comando delle operazioni speciali della Nato. I dettagli tecnici non sono stati resi noti, ma l’incarico riguarda la progettazione di strumenti di comunicazione innovativi per le forze coinvolte.

La Nato communication and information agency (Ncia) ha affidato al consorzio formato da Thales e Leonardo la realizzazione della nuova generazione di sistemi di comunicazione e informazione destinati al Nato Special operations forces command (Sofcom). L’accordo rappresenta il primo intervento previsto nell’ambito di un programma volto a rafforzare le capacità digitali e di comando delle Forze speciali dell’Alleanza. La commessa riguarda infatti la fornitura di sei Deployable points of presence for special operations component commands (Dpop-Socc), strutture di comando mobili progettate per garantire la continuità operativa anche in scenari complessi. 🔗 Leggi su Formiche.net

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