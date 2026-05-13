Italyx accelera sull’innovazione | la certificazione sbarca su blockchain e nasce ItalyX Stories
Italyx introduce una nuova certificazione basata sulla tecnologia blockchain e lancia “ItalyX Stories”. Il servizio si sviluppa come un ecosistema dedicato alla certificazione e alla promozione delle imprese italiane sui mercati internazionali. La certificazione inizia a essere gestita attraverso la blockchain, mentre “ItalyX Stories” rappresenta una piattaforma dedicata alla narrazione delle aziende e delle loro attività. L’obiettivo è consolidare il ruolo di Italyx come punto di riferimento nel settore.
Il servizio ItalyX evolve e rafforza il proprio ruolo di ecosistema di riferimento per la certificazione e la valorizzazione delle imprese italiane sui mercati internazionali. Due le principali novità: l’introduzione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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