Italyx accelera sull’innovazione | la certificazione sbarca su blockchain e nasce ItalyX Stories

Italyx introduce una nuova certificazione basata sulla tecnologia blockchain e lancia “ItalyX Stories”. Il servizio si sviluppa come un ecosistema dedicato alla certificazione e alla promozione delle imprese italiane sui mercati internazionali. La certificazione inizia a essere gestita attraverso la blockchain, mentre “ItalyX Stories” rappresenta una piattaforma dedicata alla narrazione delle aziende e delle loro attività. L’obiettivo è consolidare il ruolo di Italyx come punto di riferimento nel settore.

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