La comunità piange Lazzaroni

Un consigliere comunale e tre volte assessore, ideatore della rassegna Abbiategusto, è morto improvvisamente a 78 anni. La comunità locale esprime il cordoglio per la scomparsa di questa figura che ha contribuito a rendere nota la manifestazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente nel fine settimana.

Consigliere comunale e per tre volte assessore, era stato l’ideatore di Abbiategusto, rassegna che si è trasformata in una delle manifestazioni principali della città: Abbiategrasso piange la scomparsa di Adolfo Lazzaroni, venuto a mancare improvvisamente sabato scorso all’età di 78 anni. Lazzaroni è stato consigliere comunale dal 1990 al 1995 e ha ricoperto per tre volte la carica di assessore, dedicando anni significativi della propria vita al servizio delle istituzioni locali e del bene comune. Fu proprio durante il suo mandato come assessore al Commercio e alle Manifestazioni Pubbliche, nella giunta guidata dall’allora sindaco Arcangelo Ceretti, che seppe distinguersi per intuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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