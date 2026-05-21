Una notizia drammatica ha attraversato le prime ore del mattino, portando tristezza in città. È stata resa nota la scomparsa di Lenina Donini, una persona molto conosciuta e stimata nel territorio. La sua morte ha suscitato reazioni di dolore tra familiari, amici e conoscenti, che hanno ricordato il suo impegno e il suo affetto per la comunità. Le autorità stanno verificando le circostanze del decesso, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Una terribile notizia giunta nelle prime ore del mattino ha sconvolto la quiete cittadina per la scomparsa di Lenina Donini. Una ex Dirigente Scolastico delle locali scuole medie e Istituto Superiore di Ragioneria e Alberghiero di Piobbico. È stata trovata esamine nella sua abitazione. Da qualche giorno aveva manifestato disturbi per un possibile attacco influenzale ma nulla faceva supporre una simile e immatura scomparsa. Le chiare cause del suo decesso non sono ancora rese ufficiali e il giorno delle sue esequie avverrà alle 15,30 di venerdì in Cattedrale. È stata un personaggio molto conosciuto in città fin da giovane quando ancora studentessa all’Università di Urbino insieme alla sua gemella Ninel, iniziarono ad impegnarsi in politica come iscritte nella locale sezione del PCI. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cagli piange Lenina Donini: "Amava la sua comunità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cagli vuol recuperare la sua chiesa. San Filippo è chiusa dal 2012Mentre l’attesa per la “Giornata Fai di Primavera“ è tutta concentrata per far visitare l’antica chiesa duecentesca e la prima costruita nelle Marche...

Casalincontrada piange don Stefano Maria Adriani, il sacerdote salesiano che amava stare con la genteCasalincontrada piange don Stefano Adriani, stimato sacerdote salesiano morto all’età di 79 anni nella mattinata di venerdì 10 aprile.

Cagli piange Lenina Donini: Amava la sua comunitàIndimenticabile il suo impegno in politica e poi l’attività da dirigente scolastico. Il Comune: La sua presenza ha attraversato la città con una forza rara. ilrestodelcarlino.it