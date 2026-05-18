Cesanella piange Maria Angela Marchionni | lutto per la comunità

La comunità è in lutto per la scomparsa di Maria Angela Marchionni, ricordata da Cesanella con un momento di commozione. La donna è stata accompagnata dai familiari durante le ultime ore e i funerali si terranno nella chiesa locale, dove si svolgerà il rito funebre. La famiglia ha annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata e che sarà possibile porgere l'ultimo saluto nel giorno stabilito. La comunità si prepara a rendere omaggio alla memoria di Maria Angela Marchionni.

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? Punti chiave Chi sono i familiari che accompagnano la donna nell'ultimo saluto?. Dove si terrà il rito funebre per onorare la sua memoria?. Come può la comunità onorare il ricordo della defunta?. Perché questa scomparsa ha colpito così profondamente l'intero quartiere?.? In Breve Sorella Elia e nipoti Mauro, Federica, Claudio e Claudia piangono la scomparsa.. Salma visibile presso l'Obitorio dell'Ospedale di Senigallia per l'ultimo saluto.. Esequie religiose martedì 19 maggio ore 15 nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.. Famiglia richiede opere di bene in memoria della defunta per il territorio.. Il lutto ha colpito la comunità di Cesanella nella serata di domenica 17 maggio, quando Maria Angela Marchionni, vedova Petrolati, è venuta a mancare all’età di 76 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesanella piange Maria Angela Marchionni: lutto per la comunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ostra Vetere piange Osvalda Tranquilli: il lutto colpisce la comunità? Domande chiave Dove si potrà rendere omaggio alla memoria di Osvalda? Quando si terrà la cerimonia religiosa nella chiesa di San Pasquale? Chi sono... Cesanella piange Beatrice: addio a una colonna di 99 anni? Cosa sapere Beatrice Casagrande Bozzi è deceduta ieri a Cesanella all'età di 99 anni.