Attualmente, sono stati venduti 1.027 abbonamenti, con l’Avellino in testa alla classifica. Tra le squadre che hanno iniziato la campagna, il Modena ha il numero più basso di tagliandi sottoscritti, con circa 1.000. Questi dati sono ancora parziali e soggetti a variazioni nel tempo. Le cifre si riferiscono alle vendite di abbonamenti per la stagione in corso e sono aggiornate alle prime fasi della campagna.

I numeri parziali sono una dimensione destinata a cambiare. Il Modena attuale, delle squadre che hanno aperto la campagna abbonamenti, ha la cifra più bassa per i tagliandi staccati: 1.027 (dato aggiornato allo lo scorso weekend). L’Avellino è a quota 6.700 con l’apertura del tesseramento annuale l’8 giugno, il Cesena ne ha fatti 5.713 aprendo il 3 giugno. L’Arezzo ha cominciato il 27 maggio e finora sono stati 3.518 i supporter amaranto che si sono garantiti l’accesso per tutte le partite casalinghe del 20262027. Il Modena è quella che ha fatto meno abbonamenti, ma non poteva essere altrimenti guardando il calendario di chi ha anticipato i tempi ed è naturalmente più avanti rispetto al club di Viale Monte Kosica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La classifica parziale. Sono 1.027 abbonamenti. L’Avellino al comando

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