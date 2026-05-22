Nella prima sessione di prove libere del GP del Canada di Formula 1, Kimi Antonelli si è posizionato al primo posto con il miglior tempo. La sessione si è svolta sul circuito di Montreal, con la Ferrari che ha seguito da vicino la leadership. I piloti hanno affrontato le prime fasi di allenamento in vista delle qualifiche e della gara, con molte squadre impegnate a testare le vetture e raccogliere dati utili per le prossime fasi del weekend.

Kimi Antonelli ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Canada, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. Il leader del campionato si è distinto al volante della Mercedes e ha stampato un rilevante 1:13.402, riuscendo a precedere il compagno di squadra George Russell per 142 millesimi. Le Frecce d’Argento sembrano essere ancora le monoposto da battere e hanno inflitto distacchi importanti ai più immediati inseguitori. Le Ferrari hanno faticato sul rettilineo e sono lontane: Lewis Hamilton è terzo a 0.774, Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto a 0.953. Subito alle spalle delle due Rosse si è piazzata la Red Bull di Max Verstappen (quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Canada 2026: risultati e classifica FP1. Antonelli al comando, la Ferrari insegue

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