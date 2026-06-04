Avellino il tifo costa di più | abbonamenti aumentati fino al 16%
Gli abbonamenti per la stagione 202627 sono aumentati fino al 16% rispetto all’anno precedente. La società ha lanciato la campagna “Branco 202627” e ha confermato una politica tariffaria con prezzi più alti rispetto alla stagione passata.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino ha presentato la campagna abbonamenti “Branco 202627”, confermando una politica tariffaria che registra un incremento generalizzato rispetto alla precedente stagione. Il confronto con la campagna 202526 evidenzia rincari in tutti i settori dello stadio, pur mantenendo le agevolazioni per Under18, Over65, donne e nuclei familiari. Curva Sud: aumenti fino a 30 euro. Per il settore più popolare del Partenio-Lombardi, l’abbonamento intero passa da 180 euro (prelazione fidelity 202526) a 210 euro, con un aumento di 30 euro (+16,7%). Anche il ridotto cresce: da 150 a 180 euro per Under18, Over 65, donne e famiglie (+30 euro);. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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