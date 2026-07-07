Il sindaco di Cesena è il più apprezzato tra i capoluoghi della Romagna secondo il ‘Governance Poll’ di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Lattuca ha dichiarato di non fare calcoli politici e di concentrarsi esclusivamente sulla gestione del territorio. Lo studio misura il consenso degli elettori, ma non sono stati forniti dettagli sulla percentuale di gradimento o sui criteri di valutazione.

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca è il primo cittadino più apprezzato dagli elettori tra i capoluoghi di provincia della Romagna. Lo certifica il ‘ Governance Poll ’, censimento annuale che rileva appunto il consenso dei cittadini verso i loro sindaci e che è stato realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Nello specifico Lattuca, quattordicesimo a livello nazionale a parimerito con Alan Fabbri di Ferrara, guida il gruppo romagnolo con una percentuale di consenso del 58,5%, davanti al collega riminese Jamil Sadegholvaad (55,5%), al ravennate Alessandro Barattoni (54%) e al forlivese Gian Luca Zattini (53%). I numeri però hanno tante sfaccettature, che si offrono a interpretazioni diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La classifica nazionale dei sindaci. Lattuca è il più amato in Romagna: "Nessun calcolo, bado a governare"

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