Secondo la Governance Poll 2026, un sondaggio condotto da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore, il sindaco di Milano si colloca al decimo posto tra i più apprezzati d’Italia. È stato eletto dieci anni fa e si mantiene tra i più graditi nel paese. La classifica valuta il livello di preferenza dei cittadini per i sindaci e i governatori. La ricerca include diverse amministrazioni locali, evidenziando le preferenze degli elettori.

Milano, 6 giugno 20206 – Eletto dieci anni fa, Beppe Sala resta ancora tra i sindaci più graditi d’Italia. Almeno secondo la Governance Poll 2026, la classifica sul gradimento dei sindaci (e dei governatori) realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore. Il primo cittadino di Milano, infatti, si ritrova tra i primi dieci, proprio in decima posizione, insieme a Clemente Mastella (Benevento) con il 59,5%, entrambi in aumento rispetto al giorno delle elezioni e al Governance Poll dello scorso anno (quando però Sala era al nono posto, con il 59%). A differenza dello scorso anno, quando Mattia Palazzi di Mantova si era piazzato al quinto posto con il 60%, nella Governance Poll 2026 non ci sono altri sindaci lombardi nelle prime dieci posizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Classifica sindaci e governatori 2026: Giuseppe Sala decimo. È il sindaco più amato della Lombardia

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