Sondaggi Decaro è il presidente di Regione più amato d’Italia | la classifica dei governatori

Il presidente di Regione più apprezzato in Italia, secondo i sondaggi dell’istituto Noto per il Sole 24 Ore, è attualmente il più amato dal pubblico. La classifica si basa sui risultati più recenti e include i governatori eletti più di recente, che si trovano in una fase di approvazione elevata. Questi dati riflettono un momento di consenso per alcuni leader regionali, senza coinvolgere altri aspetti o analisi più approfondite.

Sono in piena luna di miele, essendo stati gli ultimi presidenti di Regione eletti. E ne approfittano per aggiudicarsi i primi posti della Governance poll dei governatori, con i sondaggi dell’istituto Noto realizzati per il Sole 24 Ore. A vincere questa classifica, che quest’anno vede per la prima volta una donna imporsi tra i sindaci, è Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia. Decaro ottiene il 66% del gradimento e precede di un solo punto Alberto Stefani, neo-presidente del Veneto. Due governatori, come detto, appena eletti: il primo di centrosinistra e il secondo di centrosinistra. A completare il podio c’è invece Massimiliano Fedriga, anche lui di centrodestra e presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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