Il primo trailer de La casa: Il rogo del Male, nuovo capitolo della celebre saga prodotto dal creatore del franchise Sam Raimi e diretto dal regista Sébastien Vani?ek ( Vermin ). Nel cast Luciane Buchanan ( The Tank ), Hunter Doohan ( Mercoledì, Daredevil – Rinascita ) Souheila Yacoub ( Dune – Parte due, Le donne al balcone – The Balconettes ). Il film è scritto da Florent Bernard, Sam Raimi e Sébastien Vanicek. La casa: Il rogo del Male sarà nelle sale italiane dall’ 8 luglio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Sinossi. La casa: Il rogo del Male porta sul grande schermo un nuovo capitolo di ferocia e follia demoniaca diventando l’esperienza più selvaggia e terrificante del franchise fino ad oggi.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il primo teaser trailer de “La casa: Il rogo del Male”, il nuovo capitolo prodotto da Raimi

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