Valter Lavitola, ex giornalista ed editore, è coinvolto in un procedimento riguardante un attentato avvenuto a Roma nell’ottobre scorso. È stato anche condannato per un caso di estorsione ai danni di un ex presidente del Consiglio. Attualmente, Lavitola è sotto indagine per il presunto coinvolgimento nell’attentato a un giornalista.

Valter Lavitola, l’imprenditore ed ex giornalista-editore, è indagato nel procedimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l’imprenditore – già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie – sarebbe il mandante dell’attentato. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Chi è Valter Lavitola indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci, fu condannato per estorsione a Berlusconi

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