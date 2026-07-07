La Biblioteca Mai sta lavorando per ampliare l’accesso a tutte le sue risorse, puntando sulla digitalizzazione e su progetti come quello dedicato a San Michele. La direttrice ha spiegato come questi interventi stiano trasformando lo spazio, rendendolo più aperto e fruibile per il pubblico. L’obiettivo è creare un punto di incontro che unisca patrimonio storico e nuove tecnologie, facilitando la consultazione e l’uso delle collezioni.

Racconto. Dall’accessibilità alla digitalizzazione, fino al progetto San Michele: la direttrice Cristiana Iommi racconta come cambia una biblioteca storica e il suo rapporto con la città Cristiana Iommi, direttrice della Biblioteca Civica Angelo Mai, dal suo ufficio abbraccia con lo sguardo la Sala Tassiana, custode dei monumentali Globi Coronelli, il Salone Furietti e, oltre la finestra, Piazza Vecchia e il Palazzo della Ragione. Tra questi due orizzonti, dove si manifesta lo spirito della città, si sviluppa una conversazione che attraversa alcuni dei temi più urgenti che oggi interrogano una biblioteca storica: l’identità, il rapporto tra patrimonio e innovazione tecnologica, l’accessibilità, sia culturale sia fisica, l’apertura alla collettività e ai suoi nuovi bisogni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La Biblioteca Mai custodisce un patrimonio che ambisce a diventare spazio di confronto

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