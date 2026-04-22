Digitalizzazione del patrimonio la Biblioteca Malatestiana aderisce a Lodovico Media Library

La Biblioteca Malatestiana ha deciso di entrare a far parte della Lodovico Media Library, una piattaforma creata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital. La Giunta ha approvato l’accordo di partenariato per permettere l’accesso digitale al patrimonio culturale della biblioteca. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i materiali storici e culturali attraverso il digitale, facilitando la consultazione online.

Un patrimonio culturale sempre più accessibile, anche grazie al digitale. È questo l’obiettivo che ha guidato la Giunta nell’approvare l’accordo di partenariato per l’ingresso di Cesena nella Lodovico Media Library, la piattaforma sviluppata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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