Aceto Balsamico | la sfida per diventare Patrimonio UNESCO

Recentemente si è aperto un dibattito sul riconoscimento dell’aceto balsamico come patrimonio dell’umanità UNESCO, con l’obiettivo di valorizzare questa produzione tradizionale. Si discute anche sulla possibilità di trasformare la zona di Modena in un polo turistico attraverso il modello del Prosecco, coinvolgendo i consorzi nella richiesta di riconoscimento internazionale. La questione riguarda principalmente la necessità di unire le forze tra i vari soggetti coinvolti per presentare una candidatura solida e condivisa.

? Domande chiave Come può il modello del Prosecco trasformare Modena in polo turistico? Perché i consorzi devono unirsi per ottenere il riconoscimento UNESCO? Quanto valore economico genera l'export di questo prodotto nei mercati asiatici? Chi proteggerà le piccole aziende agricole dal peso del successo globale??? In Breve Export Igp raggiunge 380 milioni di euro con il 93% venduto all'estero. Settore coinvolge 6.000 persone tra 59 acetaie e 2.400 aziende agricole. Produzione annua tra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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