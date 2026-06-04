Il novarese Federico Forte in corsa per la finale di Cover Me il contest dedicato a Bruce Springsteen
Un cantante novarese è tra i 20 semifinalisti di Cover Me, il contest dedicato a Bruce Springsteen. Ha superato le selezioni con una reinterpretazione di uno dei brani più noti del musicista, ottenendo il consenso della giuria di qualità. La fase successiva prevede una finale, ancora da disputare, dove si deciderà il vincitore. La partecipazione è ufficiale e confermata dall'organizzazione del concorso musicale.
C'è anche un cantante novarese tra i 20 artisti che, con le loro reinterpretazioni di alcuni dei brani più celebri di Bruce Springsteen, hanno conquistato la giuria di qualità del contest musicale Cover Me. Per loro, l'accesso alla seconda fase, quella del voto del pubblico, che dovrà decretare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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