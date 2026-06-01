Cover Me 2026 aperte le votazioni online per il contest musicale dedicato a Bruce Springsteen

Bergamo. Sono stati resi noti gli artisti che, con le loro reinterpretazioni di alcuni dei brani più celebri di Bruce Springsteen, hanno conquistato la Giuria di qualità del contest Cover Me, composta da Leonardo Colombati (presidente), Patrizia De Rossi, AmbraMarie, Ezio Guaitamacchi, Giorgio Berta ed Ermanno Labianca. Venti le cover selezionate e passate alla seconda fase: ora tocca al pubblico scegliere chi accederà alla finale, in programma il 6 settembre al Druso di Bergamo. “Sicuramente il livello qualitativo si è alzato – ha dichiarato Alberto Lanfranchi, presidente dell’associazione NOI & Springsteen, che organizza il contest –. Abbiamo ricevuto un numero leggermente inferiore di cover rispetto agli anni precedenti, ma questo ci ha dato la possibilità di ascoltare lavori davvero molto interessanti, curati e di grande qualità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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