LeBron James è pronto a tornare in campo per la sua 24ª stagione in NBA, stabilendo un record di longevità. Tuttavia, quest’anno non vestirà più le divise dei Los Angeles Lakers, con cui ha giocato negli ultimi anni, ma si unirà a una nuova squadra. La sua barba grigia è diventata un elemento riconoscibile del suo aspetto e del suo stile. La decisione di cambiare maglia avviene prima dell’inizio della nuova stagione, che partirà in autunno.

È ufficiale: LeBron James tornerà nell’NBA per la sua 24ª stagione, un record assoluto. C’è un dettaglio, però, che cambia tutto: in autunno non indosserà più le iconiche divise viola e oro dei Los Angeles Lakers. Il quattro volte campione NBA non ha ancora annunciato dove porterà il suo talento e, a giudicare da come sta vivendo la pausa stagionale, sembra intenzionato a ricominciare da capo sotto diversi aspetti. LeBron James è stato avvistato con una barba più grigia del solito, un look che gli dona un’aria da saggio del basket e che si abbina perfettamente all’abbigliamento da vacanza con cui è stato fotografato mentre gira il mondo in jet privato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La barba grigia di Lebron James è il dettaglio definitivo del suo carisma

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