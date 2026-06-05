LeBron James ha condiviso un video sui social in cui si vede mentre gioca a golf su uno yacht davanti ai Faraglioni di Capri. La scena si svolge in un contesto di vacanza, dopo la fine della stagione NBA. Nel filmato si notano anche alcune palline di golf che vengono lanciate in mare.

LeBron James, terminata la stagione NBA, si sta godendo la sua vacanza in Italia. La star del basket ha pubblicato un video sui social mentre gioca a golf sul suo yacht davanti ai Faraglioni dell'isola di Capri. Nelle immagini si vede LeBron James effettuare un paio di colpi: la pallina da golf viene scaraventata in mare. Si vede anche una cesta con all'interno altre palline, probabilmente tutte utilizzate per il suo allenamento da vip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Palline buttate in mare davanti ai Faraglioni di Capri: il video di LeBron James che gioca a golf sul suo yacht

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