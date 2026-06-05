Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Napoli dopo aver visto un video social che mostra un uomo giocare a golf da uno yacht al largo di Capri. La diffusione del video ha portato all’intervento dell’associazione, che ha deciso di agire formalmente in merito alla situazione. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sull’identità dell’uomo nel filmato.

L’associazione dei consumatori ha annunciato un esposto alla Procura di Napoli dopo aver appreso dalla stampa della diffusione di un video social che mostra LeBron James giocare a golf da uno yacht al largo di Capri. Il Codacons chiede di accertare se le palline utilizzate fossero biodegradabili. Un video pubblicato sui social da LeBron James durante la sua vacanza a Capri finisce al centro di un’iniziativa del Codacons Campania. Secondo quanto riferito dal Codacons Campania, la decisione è maturata dopo aver appreso dalla stampa della pubblicazione del filmato sui social network. Nel video, il noto cestista americano, terminata la stagione sportiva, appare mentre gioca a golf dal proprio yacht nelle acque dell’isola di Capri, facendo terminare le palline in mare. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Capri, LeBron James gioca a golf in mare: esposto del Codacons

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Capri, LeBron James si allena a golf tra i Faraglioni: «Palline in mare, esposto per inquinamento»

Notizie e thread social correlati

Palline buttate in mare davanti ai Faraglioni di Capri: il video di LeBron James che gioca a golf sul suo yachtLeBron James ha condiviso un video sui social in cui si vede mentre gioca a golf su uno yacht davanti ai Faraglioni di Capri.

Palline da golf in mare: polemica a Capri su LeBron JamesIl Codacons ha presentato una denuncia dopo aver visto un video in cui si vedono palline da golf lanciate in mare durante un evento a Capri.

Temi più discussi: NBA, LeBron e le immancabili vacanze italiane: fotografato a Capri in tenuta balneare; LeBron James, le vacanze italiane e il golf a Capri: il 'mistero' delle palline; LeBron James, vacanze in relax a Capri per il campione Nba; LeBron James a Capri, il video dove gioca a golf davanti ai Faraglioni.

Tappetino verde sulla poppa dello yacht, mazza in mano e sullo sfondo uno dei panorami più iconici al mondo: i Faraglioni di Capri. LeBron James gioca a golf davanti a quello spettacolo naturale. La presenza di King James sull'isola azzurra è stata conferma x.com

LeBron James gioca a gof... in mare. Il Codacons accusa: Sta inquinandoLeBron James nella bufera. La stella dei Los Angeles Lakers sta trascorrendo le vacanze in Italia, a Capri per la precisione, dove si è ripreso mentre gioca a golf... in mare. Il cestista Nba infatti ... adnkronos.com

LeBron James in vacanza a Capri lancia palline da golf in mare davanti ai Faraglioni: il videoCapri al centro dei riflettori: LeBron James, golf sul mare e polemiche dopo il video virale davanti ai Faraglioni. novella2000.it