De Minaur affronta Cobolli agli ottavi di finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico della sfida che andrà in scena lunedì 6 luglio. L’impresa al Roland Garros non è stato un caso fortuito, una coincidenza. Lo dimostra il fatto che quello di Flavio Cobolli è stato finora, di fatto, uno dei percorsi più sorprendenti di questa edizione di Wimbledon. L’azzurro è arrivato agli ottavi di finale superando di molto le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori, dimostrando di sapersi adattare a una superficie che, fino a poco tempo fa, non sembrava poter esaltare le sue qualità. Vittoria dopo vittoria ha acquisito fiducia, ha gestito con maturità i momenti più delicati e si è guadagnato un posto tra gli ultimi sedici del torneo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - De Minaur-Cobolli, il sogno continua ma l’asticella si alza: il pronostico del match

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