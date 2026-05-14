Dopo aver vinto la partita che lo ha portato in semifinale agli Internazionali d’Italia, il tennista italiano ha dichiarato di sentirsi stanco. La sua affermazione ha sorpreso i tifosi presenti, considerando anche il risultato ottenuto sul campo. Subito dopo il match contro l’avversario russo, ha parlato della condizione fisica, ammettendo di non aver avuto uno dei giorni migliori dal punto di vista energetico. La sua prestazione ha comunque permesso di avanzare nel torneo.

Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d’Italia ma, subito dopo il successo contro Andrey Rublev, ammette di non aver vissuto una delle sue giornate migliori dal punto di vista fisico. Il numero uno del mondo ha comunque portato a casa una vittoria pesante, confermando ancora una volta la sua solidità anche nelle situazioni più complicate. Al termine della partita, Sinner ha spiegato di aver dovuto fare i conti con condizioni non semplici: “È stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Non ho giocato al 100% perché non era semplice a causa del vento”. Sinner ammette la stanchezza: “Sto sentendo la fatica”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono stanco”. Sinner dopo il match che vale la semifinale, la confessione sorprende i tifosi

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