Le forze ucraine hanno subito avanzamenti nelle zone di Konstyantynivka, nel Donbass, dove le truppe russe hanno consolidato le posizioni. La battaglia prosegue con scontri intensi, mentre le truppe ucraine tentano di mantenere il controllo della città. Le operazioni militari si svolgono tra combattimenti di artiglieria e assalti di fanteria, con entrambe le parti che cercano di rafforzare le proprie postazioni. La situazione rimane instabile e in evoluzione.

La battaglia di Konstyantynivka non è soltanto un episodio del fronte orientale. È uno di quei passaggi in cui il terreno, la propaganda e la diplomazia si intrecciano fino a diventare una sola cosa. Mosca annuncia la presa della città, Kiev nega, gli osservatori occidentali parlano di situazione ancora fluida. Ma al di là delle formule, un dato appare evidente: la cosiddetta “Cintura delle Fortezze” del Donbass, costruita dall’Ucraina dal 2014 attorno a Konstyantynivka, Druzhkivka, Sloviansk e Kramatorsk, è sotto una pressione che può cambiare il corso della guerra. Konstyantynivka era un nodo industriale, logistico e militare. Una città trasformata in sistema difensivo, con trincee, ostacoli anticarro, postazioni fortificate, depositi, vie ferroviarie e collegamenti stradali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Konstyantynivka, vacilla il primo bastione della cintura ucraina delle fortezze nel Donbass

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