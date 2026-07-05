Putin sente Trump | Pronti a una soluzione diplomatica in Ucraina ma nel rispetto delle condizioni della Russia

Il presidente russo ha affermato che Mosca è pronta a negoziare una soluzione diplomatica in Ucraina, a condizione che vengano rispettate le sue condizioni. Ha aggiunto che la disponibilità si mantiene solo se le posizioni di Mosca vengono prese in considerazione nei negoziati. La dichiarazione è stata fatta in un momento di tensione tra Russia e Stati Uniti, con un richiamo a una possibile comunicazione tra i leader dei due paesi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a perseguire una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, purché il negoziato tenga conto delle posizioni considerate fondamentali dal Cremlino. Lo ha riferito Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, al termine di una conversazione telefonica tra Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, il colloquio è durato un’ora e venticinque minuti e ha affrontato principalmente gli sviluppi della guerra in Ucraina e le prospettive di una possibile iniziativa diplomatica. “È stata nuovamente sottolineata... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Putin sente Trump: Pronto a tregua per 9 maggio

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