Donbass pronto a chiamarsi Donnyland per ingraziarsi Trump l' idea dell' Ucraina svelata dal New York Times

Secondo quanto riportato dal New York Times, si sta valutando la possibilità di rinominare la regione del Donbass in Donnyland nel tentativo di migliorare i rapporti con l’ex presidente degli Stati Uniti. La proposta, ancora in fase preliminare, sarebbe stata avanzata da alcuni esponenti locali come strategia per attrarre l’attenzione di Washington. La discussione sul cambiamento di nome avrebbe coinvolto diverse autorità regionali e sarebbe ancora in una fase di consultazione.

Il Donbass potrebbe cambiare nome e iniziare a chiamarsi “Donnyland” per omaggiare Donald Trump. A riportare l’idea – che sarebbe venuta all’Ucraina – è il New York Times secondo cui la modifica del nome della zona, da anni contesa tra Kiev e la Russia, servirebbe per ingraziarsi il presidente degli Stati Uniti e per trovare un modo di porre fine alla guerra. Da Donbass a Donnyland: l'ultima idea Perché l'Ucraina vuole omaggiare Trump La regione al centro della guerra con la Russia Da Donbass a Donnyland: l’ultima idea Cambiare il nome della regione del Donbass in Donnyland. È questa l’idea venuta ai negoziatori ucraini per ingraziarsi il presidente statunitense Donald Trump, spesso chiamato proprio con il vezzeggiativo Donny, al posto del suo nome di battesimo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donbass pronto a chiamarsi Donnyland per ingraziarsi Trump, l'idea dell'Ucraina svelata dal New York Times Notizie correlate L’ultima idea di Kiev: ‘il Donbass conteso? Chiamiamolo Donnyland’Qualcuno ha già disegnato una bandiera (verde-oro), mentre l’inno nazionale l’ha fatto comporre dall’IA. Il Donbass conteso diventa “Donnyland”: la proposta degli ucraini per convincere TrumpSe la prospettiva di una vittoria russa non basta a smuovere Donald Trump, gli ucraini hanno deciso di puntare tutto sul suo ego.